Адвокатът на родителите на загиналия Иван в Несебър: Искаме разширяване на кръга на обвиняемите лица

Тони Маскръчка

Мария Динева, Мирослав Делинов и Трифон Грудев СНИМКА: Тони Маскръчка

Преди дни съм внесъл искане в прокуратурата разследването да провери и управителя на фирмата, възложила услугата парасейлинг. Надявам се кръгът на обвиняемите лица за смъртта на 8-годишния Иван да се разшири. Това каза адвокат Трифон Грудев, който представлява родителите на починалото при трагичния инцидент в Несебър дете Иван. 

Точно преди месец, при ползване на атракцион в Несебър от парашут, момчето от Разлог падна и загина на място в морето. Родителите му - Мария Динева и Мирослав Делинов тази вечер приканиха съгражданите си на бдение със свещи в центъра на Разлог, за да напомнят на институциите да открият виновните за смъртта на единствения им син и такава трагедия никога повече да не се случва. На християнския празник Вяра, Надежда, Любов стотици разложани излязоха на площада с тениски "Вярваме, Надяваме се, С любов за Иван".    

"Наистина вярваме, че този път ще има наказани, за да не се повтаря трагедията в никое друго българско семейство. Вместо да изпратим ученик преди 2 дни, ние плачем и ходим на гроба на детето ми", каза бащата.       

Любов стотици разложани излязоха на площада с тениски "Вярваме, Надяваме се, С любов за Иван" СНИМКА: Тони Маскръчка
