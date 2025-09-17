Адвокатът на родителите на загиналия Иван в Несебър: Искаме разширяване на кръга на обвиняемите лица

Преди дни съм внесъл искане в прокуратурата разследването да провери и управителя на фирмата, възложила услугата парасейлинг. Надявам се кръгът на обвиняемите лица за смъртта на 8-годишния Иван да се разшири. Това каза адвокат Трифон Грудев, който представлява родителите на починалото при трагичния инцидент в Несебър дете Иван.

Точно преди месец, при ползване на атракцион в Несебър от парашут, момчето от Разлог падна и загина на място в морето. Родителите му - Мария Динева и Мирослав Делинов тази вечер приканиха съгражданите си на бдение със свещи в центъра на Разлог, за да напомнят на институциите да открият виновните за смъртта на единствения им син и такава трагедия никога повече да не се случва. На християнския празник Вяра, Надежда, Любов стотици разложани излязоха на площада с тениски "Вярваме, Надяваме се, С любов за Иван". Мария Динева и Мирослав Делинов СНИМКА: Тони Маскръчка