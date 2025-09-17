ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обама: САЩ са изправени пред невиждана криза след ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21317188 www.24chasa.bg

Локализиран е пожарът в Кресненското дефиле

1336
Голям пожар в Кресненското дефиле. СНИМКА: Архив

Локализиран е пожарът в близост до първокласния път Е79 в Кресненското дефиле. Огънят се разрази този следобед.

Заради задимяването служители на Пътна полиция регулираха движението, а това доведе и до задръствания.

Заради силния вятър пожарът бързо се разрасна, каза за БНР директорът на Държавното горско стопанство-Симитли Благой Кишев:

"Не можем да кажем поради какви причини е възникнал. Няколко места ги доизгасяваме още. В последствие се включиха и служители на Национален парк "Пирин" с високопроходима техника. И ще останат дежурни служители на Държавното горско стопанство-Симитли и през нощта", посочи Кишев.

Голям пожар в Кресненското дефиле. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)