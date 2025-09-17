Локализиран е пожарът в Кресненското дефиле

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Локализиран е пожарът в близост до първокласния път Е79 в Кресненското дефиле. Огънят се разрази този следобед.

Заради задимяването служители на Пътна полиция регулираха движението, а това доведе и до задръствания.

Заради силния вятър пожарът бързо се разрасна, каза за БНР директорът на Държавното горско стопанство-Симитли Благой Кишев:

"Не можем да кажем поради какви причини е възникнал. Няколко места ги доизгасяваме още. В последствие се включиха и служители на Национален парк "Пирин" с високопроходима техника. И ще останат дежурни служители на Държавното горско стопанство-Симитли и през нощта", посочи Кишев.