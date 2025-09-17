Преди вота на ПП-ДБ властта гледа към пълен мандат, Радев пък я плаши да падне с протести (Обзор)

Над 7 часа залата дебатира предрешената съдба на петия вот на недоверие

Правителството да изкара пълен мандат. Това се зарече лидерът на “ДПС - Ново начало” Делян Пеевски, докато в парламента вървяха дебатите по петия вот на недоверие срещу кабинета. А от изказванията на депутатите от управляващата коалиция стана ясно, че правителството е стабилно и няма намерение да си ходи.

Безсмислено упражнение. Загуба на време. Тези хора нямат посока. Аз им казах: Мандатът ще е колкото им остава до края - 3 години и 4 месеца, каза Пеевски, давайки знак, че партията му ще подкрепи правителството при вота и съдбата му ще е същата, като на предишните 4 - няма да мине.

Гласуването на петия вот на недоверие ще е в 16,45 часа в четвъртък. По правило депутатите първо дебатират, а гласуването е 24 часа след края на обсъжданията. В сряда те разискваха над седем часа внесения от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ вот на тема “Завладяната държава” - за правосъдната система и МВР.

В дебатите се включиха и “Възраждане”, които не влизат в пленарната зала цял септември, и управляващите заедно с “Ново начало”.

Думата взеха и двамата отговорни министри - правосъдният Георги Георгиев и вътрешният Даниел Митов. Те дори останаха в парламента, вместо да отидат на заседанието на Министерския съвет от 11 часа.

Този път управляващите депутати се включиха по-активно в дебата и от изказванията им стана ясно, че коалиционните отношения работят добре и правителството не смята да си ходи. “Срещу нас няма алтернатива, а

жалка сбирщина от хора, за които властта е на всяка цена”,

каза Станислав Балабанов от ИТН. “Това правителство ще го бъде и оттук нататък го очаква много по-дългосрочна работа с воденето на структурни реформи”, допълни Драгомир Стойнев от БСП.

Те се качиха на руското влакче срещу еврото и изводът е един - ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството и да не мине вотът, ни чака ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-12%, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по адрес на ПП-ДБ, които са вносители на вота.

В изказването си той укори Радев по няколко параграфа. Първо, че държи като партиен лидер, а не като президент и второ, че се опитва да изгони немския концерн “Райнметал”, който ще строи у нас заводи за барут и снаряди с европейски пари.

Отговорът на Радев не закъсня и в него той индиректно заплаши с протести. Прави впечатление самоувереността, дори бих казал самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат. По една основна причина: фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство може да бъде измамно, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Зависи и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте, каза президентът.

На площада пред парламента вече са излизали “Възраждане” и “Величие”, ПП-ДБ пък протестираха срещу “завладяната държава” пред Съдебната палата.

Протестите обаче

са мирни и по-скоро кротки и не личи да притесняват правителството

А Йордан Цонев от ДПС директно отписа протестите като вариант за сваляне на кабинета. Ако целта на този вот е да вдигнете някаква протестна вълна - протестът като инструмент за сваляне на правителството е в миналото. Ако протестът е социален и има подкрепа отдолу, би могъл. Но вашият протест е в миналото, каза той. Министър Георгиев направил цяла таблица със сравнение на докладите на ЕК за правосъдието у нас през последните години. Снимка: Велислав Ник

Иначе в дебатите в сряда се откроиха няколко момента. Управляващите обвиниха вносителите, че са плагиатствали мотивите си от доклади на Европейската комисия, и зачетоха конкретни пасажи. Министър Георгиев дори извади таблица с примери - били извадили негативните становища за настоящото управление, но не ги сравнили с подобни от годините, когато правосъдието ръководиха Надежда Йорданова и Атанас Славов от ДБ.

Управляващите дадоха примери за “завладяната държава” и от портфолиото на ПП-ДБ. Калин Стоянов от “Ново начало” припомни, че ДБ се бориха с Ахмед Доган и акостираха пред сараите му в Росенец, а сега заедно с него искат да свалят правителството. А Хамид Хамид - обвиненията, че Божидар Божанов от ДБ заплашвал бившия електронен министър Александър Йоловски.

Елисавета Белобрадова от ДБ пък развесели залата, като подари на министър Митов пътен знак за ограничение 30 км/ч.