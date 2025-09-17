ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 20 хиляди казват за паркирането в София, анкети по всички важни теми обеща кметът (Обзор и галерия)

Даринка Илиева

[email protected]

Елица Чупарова

1272
На тържествена церемония бе издигнато знамето на столицата. Снимка: Георги Палейков

Градът не е само улици, транспорт, проблеми, а хората му и техните ценности, поздрави столичани Васил Терзиев

Над 20 хиляди софиянци са се включили само за 4 дни в онлайн анкетата на Столичната община за платените зони за паркиране в София. И точно така занапред ще бъдат вземани всички по-важни решения за града, обяви навръх празника кметът Васил Терзиев.

Анкетата е анонимна и цели да проучи нагласите на хората и бизнеса за разширяването на зоните за платено паркиране , удължаване на работното им време, въвеждането на

платена зона през уикендите на места за почивка, отдих,

спорт и пазар, както и създаването на нова зона в центъра на столицата - червена, която ще е по-скъпа от синята и ще работи късно вечер пред централни заведения.

Целта, формулирана от екипа на Терзиев, е “чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София”.

Нещата не работят точно така, направи обаче уговорка кметът в интервю в Деня на София пред bTV на въпрос дали от екипа му ще се съобразят напълно с допитването. То продължава, резултатите още не са обобщени.

С над 50 събития на различни локации

София отбеляза деня на своята покровителка и дъщерите ѝ Вяра, Надежда и Любов. Президентът и вицепрезидентът, патриархът, депутати от столицата и граждани присъсдтваха на тържествената церемония по издигане на знамето на града. По същото време обаче министрите заседаваха, после отидоха в парламента за дебатите по вота на недоверие и така нямаше представители на кабинета на празничния водосвет за Деня на столицата.

Тържествено заседава Столичният общински съвет, денят завърши с голям концерт пред катедралата “Св. Александър Невски”.

София не е само улици, паркове, транспорт и проблеми - всичко, за което сме свикнали да говорим и да търсим решения. Основата на един град са хората - как те мислят и какво правят, а основите на всяко добро общество са ценностите. Така кметът се обърна към столичани.

“Днешният празник е много специален, защото той е празник на 4 ценности - вяра, надежда, любов и мъдрост. Надявам се всеки един от нас да бъде носител на тези ценности в решенията, които взима всеки ден - да бъдем мъдри, да работим с любов за града, с вяра, че заедно можем повече, и с надежда, че ще оставим по-добра София на нашите деца”, отправи послание Васил Терзиев.

На празничната сесия на СОС за почетни граждани бяха обявени най-добрият ни олимпиец по придорни науки и член на отбора на отличниците на “24 часа” Виктор Лилов, олимпийската шампионка по плуване Таня Богомилова, арх. Станислав Константинов - автор на емблематични проекти като Моста на влюбените, актьорите Руси Чанев и Стефан Мавродиев и проф. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел. Алпиецът Албер Попов, който вече е на подготговка за ски сезона, и сценаристът Иван Ничев не успяха да присъстват на церемонията.

Почетния знак на София получиха Дружеството на кардиолозите в България, Мария Ландова - художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова - основател на група “Жестим” и театър “Мим-Арт”, автомобилният пилот Никола Цолов и младите тенис надежди Иван Иванов и Александър Василев.

На тържествена церемония бе издигнато знамето на столицата.
Кметът Васил Терзиев говори на тържеството, в което учасваха и гвардейци.
Патриарх Даниил отслужи водосвета пред базиликата “Св. София”.
Румен Радев и вицепрезидентът му Илияна Йотова демонтстрираха прекрасни отношения на празника на София.
Предприемачът проф. Цоло Вутов получава лента на почетен гражданин на София.
Актьорът Руси Чанев получава лента на почетен гражданин на София.
