Над 20 хиляди казват за паркирането в София, анкети по всички важни теми обеща кметът (Обзор и галерия)

Градът не е само улици, транспорт, проблеми, а хората му и техните ценности, поздрави столичани Васил Терзиев

Над 20 хиляди софиянци са се включили само за 4 дни в онлайн анкетата на Столичната община за платените зони за паркиране в София. И точно така занапред ще бъдат вземани всички по-важни решения за града, обяви навръх празника кметът Васил Терзиев.

Анкетата е анонимна и цели да проучи нагласите на хората и бизнеса за разширяването на зоните за платено паркиране , удължаване на работното им време, въвеждането на

платена зона през уикендите на места за почивка, отдих,

спорт и пазар, както и създаването на нова зона в центъра на столицата - червена, която ще е по-скъпа от синята и ще работи късно вечер пред централни заведения.

Целта, формулирана от екипа на Терзиев, е “чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София”.

Нещата не работят точно така, направи обаче уговорка кметът в интервю в Деня на София пред bTV на въпрос дали от екипа му ще се съобразят напълно с допитването. То продължава, резултатите още не са обобщени.

С над 50 събития на различни локации

София отбеляза деня на своята покровителка и дъщерите ѝ Вяра, Надежда и Любов. Президентът и вицепрезидентът, патриархът, депутати от столицата и граждани присъсдтваха на тържествената церемония по издигане на знамето на града. По същото време обаче министрите заседаваха, после отидоха в парламента за дебатите по вота на недоверие и така нямаше представители на кабинета на празничния водосвет за Деня на столицата.

Тържествено заседава Столичният общински съвет, денят завърши с голям концерт пред катедралата “Св. Александър Невски”.

София не е само улици, паркове, транспорт и проблеми - всичко, за което сме свикнали да говорим и да търсим решения. Основата на един град са хората - как те мислят и какво правят, а основите на всяко добро общество са ценностите. Така кметът се обърна към столичани.

“Днешният празник е много специален, защото той е празник на 4 ценности - вяра, надежда, любов и мъдрост. Надявам се всеки един от нас да бъде носител на тези ценности в решенията, които взима всеки ден - да бъдем мъдри, да работим с любов за града, с вяра, че заедно можем повече, и с надежда, че ще оставим по-добра София на нашите деца”, отправи послание Васил Терзиев.

На празничната сесия на СОС за почетни граждани бяха обявени най-добрият ни олимпиец по придорни науки и член на отбора на отличниците на “24 часа” Виктор Лилов, олимпийската шампионка по плуване Таня Богомилова, арх. Станислав Константинов - автор на емблематични проекти като Моста на влюбените, актьорите Руси Чанев и Стефан Мавродиев и проф. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел. Алпиецът Албер Попов, който вече е на подготговка за ски сезона, и сценаристът Иван Ничев не успяха да присъстват на церемонията.

Почетния знак на София получиха Дружеството на кардиолозите в България, Мария Ландова - художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова - основател на група “Жестим” и театър “Мим-Арт”, автомобилният пилот Никола Цолов и младите тенис надежди Иван Иванов и Александър Василев.