313 пешеходци платиха по 100 лв. глоба – колкото джигити, превишили с 30 км/ч скоростта

Още преди депутатите да увеличат санкцията, броят на загиналите, които пресичат, намалява двойно спрямо 2024 г.

313 са наложените от СДВР глоби на неправилно пресичащи пешеходци в София, откакто на 7 септември в сила влязоха новите санкции. Столицата традиционно дава най-много жертви от хора, които се движат по улиците.

Глобите са в размер на 100 лв., увеличени двойно с промените в Закона за движение по пътищата. Толкова плащат и шофьорите, които превишават разрешената скорост с 30 км/ч в градовете и по пътищата извън населените места. Същата санкция ще се налага и на човек, който пресича, докато ползва мобилния си телефон или друго дигитално устройство, не се огледа, прескочи огражденията или пресече на червено.

Най-много от глобите са за минаване на червен светофар

Следват тези за пресичане на пътното платно там, където няма пешеходна пътека. Няколко души са глобени за прескачане на загражденията, както и за пресичане, без да се огледат.

От МВР нямат точна статистика за кое нарушение колко са глобени, тъй като санкциите се налагат по един и същи член от Закона за движение по пътищата.

От всички глоби 162 са на отдел “Пътна полиция”, другите са на Охранителна полиция и жандармерията, която също има правомощия да следи за нарушения на пътя. Засега няма глоби за пресичане, докато човек е ангажиран с телефона си на пътното платно.

Целта на полицията не е да глобява, а да действа

превантивно Униформените следят за нарушители на опасни за пресичане места, където често възникват ситуации, а пешеходците навлизат в платното неправилно. Идеята е с присъствието си да респектират, за да се спазват правилата.

Допуска се дори полицаите да направят устна забележка

на пешеходците, тръгнали да пресичат погрешно. Идеята е те да осъзнаят грешката си, а не да плащат глоби, обясниха пред “24 часа” пътни полицаи. Санкции се налагат само на място - полицай, видял нарушение, вика пешеходеца и му пише глоба.

Жена говори по телефона, докато пресича в София.

Пешеходците вече са длъжни да спрат, да се огледат и да се убедят, че колите могат да ги пропуснат. Глоба има и за ползване на телефона при пресичане. Нямат право да минават пред или зад автобус на спирка, както и да се вървят по мостове и тунели без тротоар.

34 пешеходци са загинали по пътищата у нас от началото на 2025 г. до края на юли, показват докладите на МВР. Броят им намалява и преди по-строгите санкции да бъдат приети от парламента. За същия период през миналата година са загинали 64 души - с 30 повече., т.е през тази намалението е почти двойно.

Ранените също са по-малко - 890 през тази година и 910 през миналата. В София-град са загинали най-много пешеходци през 2025 г. - 7, а ранените са 143.

Недисциплинирани пешеходци са причина за 59 катастрофи за първите 7 месеца на 2025-а.

При тях са загинали 2-ма души, а 60 са ранени.

Най-често допусканото от пешеходците нарушение е внезапното навлизане в платното за движение, което е един от мотивите за последните промени в закона.

Във Варна жертвите са 5-има, в Бургас, Стара Загора и Разград са по 3-ма. В града от Лудогорието бройката е на пометените хора в заведение от млад шофьор.

Най-рисковата група на пешеходците са хората над 64 г., които са дали най-много жертви, сочат данните на МВР.

Загиналите деца са 3, но ранените се увеличават. За 2025 г. са 211, а до август 2024 г. са били 186. Най-много от жертвите са на възраст между 10 и 14 г.

Пешеходната пътека е най-конфликтното място за катастрофи в населените места. Инцидентите са 314 със 7 загинали и 334 ранени.

Електрическите тротинетки, за които също се промениха правилата, предизвикват все повече инциденти на пътя.

10% от всички ранени на пътя са управлявали тротинетки

Причинили са 167 пътни инцидента и гонят по този показател моторите, които са с 227. Най-често хората на тротинетки карат бързо, отнемат предимство и правят неправилни маневри, които водят до наранявания.

До края на юли 2025 г. има 350 катастрофи с участието на тротинетки, 265 от които са тежки, защото е имало ранени. Инцидентите стават все повече с нарастването на популярността на тези средства за придвижване в населените места. Увеличението спрямо същия период на 2024 г. е със 106. Ранените са с 93 повече.

Най-много пострадали при управление на тротинетки има във Варна и Бургас - по 35 души. Двойно по-малко са в София например.

Най-много нови правила има за електрическите тротинетки. Могат да ги карат само хора, навършили 16 г., и със скорост до 25 км/ч. Каската е задължителна за всички, а на пешеходна пътека вече се слиза от тротинетката и се пресича пеш. Всеки собственик трябва да сключи застраховка "Гражданска отговорност" и да регистрира превозното средство в срок от 6 месеца. Забранено е нощното каране, балансирането на едно колело, скоковете и говоренето по телефон.