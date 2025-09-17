Съдиите, които трябваше да гледат мярката на Благомир Коцев, се отказаха, за да не ги очернят (Обзор)

Делото остава за вторник, когато за свободата на варненския кмет ще решава друг състав

Тримата апелативни магистрати, които в четвъртък трябваше да гледат делото за определяне на мярка за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев, се отведоха заради “безпрецедентна негативна кампания срещу всеки, ангажиран с участие при разглеждането му съдия”. Това посочиха те в мотивите си, които бяха огласени в сряда по обед.

Варненският кмет е в ареста от началото на юли по обвинение за участие в престъпна група, съдадена с цел да взема подкупи. Разследването се води от Софийската градска прокуратура, а делата за определяне на мерките са в софийските съдилища. Причината е, че според обвинението в “групата имало и неизвестно лице депутат с имунитет”. В съдебните зали се върти името на бившия финансов министър и лидер на “Продължаваме промяната” Асен Василев. До момента обаче той не е викан на разпит, не му е искан и имунитетът.

Дежурният състав на Софийския апелативен съд, който в четвъртък ще гледа всички дела за мерки, включително и това срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, включва зам.-шефа на съда и шеф на Наказателното отделение Александър Желязков и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Любопитен детайл е, че това беше същият състав, който остави Благомир Коцев в ареста през юли. Тогава те пак бяха дежурни по мерки.

Дежурствата в съдилищата се определят с месеци напред, а в апелативния в София се въртят няколко състава, които заседават винаги във вторник и четвъртък. Така че делото на Благомир Коцев остава за вторник, когато дежурни по график ще бъдат съдии от несъществуващия вече апелативен спецсъд, които заседават на ул. “Черковна”, научи “24 часа”.

Според апелативните съдии, които отказаха да гледат делото на Благомир Коцев, в “публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер”.

Повод за твърденията им са множеството изказвания на политици и юристи, симпатизиращи на “Промяната”, след като в петък съдия Ани Захариева от Софийския градски съд остави Коцев в ареста. Първо, излизайки от залата, срещу съда изригна бившият лидер на партията Кирил Петков. Той заедно със съпартийците си акад. Николай Денков, Лена Бориславова и Михал Камбарев проследиха делото в залата. Лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов в свои телевизионни участия също изрази мнение, че процесът е политически. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък обяви, че ако имал поне малко власт, щял да пусне Коцев от ареста.

Стремежът да се избегне на всяка цена задържането на обвиняемите без оглед налице ли е основание за такова задържане, е ясно видим и от поведението на част от защитниците, които в разрез с основни морални и етични норми и в пълно несъответствие с процесуалните си функции, непосредствено преди съдебните заседания и след произнасянето на съдебните състави, при медийни изяви правят неверни внушения за политически, а не криминален характер на наказателното производство.

Тази част от мотивите на съдиите е насочена към адвокат Ина Лулчева, която защитава Благомир Коцев. Извън залата тя изрази предположение, че варненският кмет ще стои в ареста, докато не изрече името на Асен Василев. Лулчева даде за пример бившата шефка на митниците Петя Банкова и сочения за контрабандист Никола Николов - Паскал, които напуснаха килиите, щом посочиха лидера на “Промяната”. Изказване в този дух Лулчева направи и на протеста пред Съдебната палата в петък вечерта.

Квалификации като “зависими”, “бухалки”, “некомпетентни”, “послушни” и др. са тиражирани многократно от някои от защитниците на обвиняемите. Изявления като това за “намаляващ брой на съдиите, които чуват”, освен че се правят манипулативно през медиите, за да стигнат до неограничен кръг лица с ясното съзнание, че се вреди върху авторитета на съдебната институция, се използват и като предупреждение към всеки съдия, който би участвал в производството. Недопустимо е юристи да лансират през медиите неверни твърдения, че “съдът е обвинител”, че “съдът има скандално отношение към свидетел”, че “съдът толерира прокуратурата и не спазва закона”.

Това пък е по повод на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който във фейсбук се отказа от първоначалните си показания, защото били дадени под натиск и със заявление поиска да бъде разпитан отново. До момента той обаче не е викан на нов разпит, като от държавното обвинение увериха, че ще го направят, но уточниха, че показанията му не били толкова важни. В своите мотиви съдия Ани Захариева от СГС отбеляза, че обоснованото предположение се извлича не само от неговите твърдения, но и на други свидетели. Съдът по време на мерки не може да посочва кои свидетели да бъдат разпитани и кои - не.

Последователни в недобросъвестното си поведение, още преди образуване на настоящото производство, активно ангажирани интернет сайтове започнаха да манипулират общественото мнение, тиражирайки лъжи относно избора на съдебен състав, личността на съдиите и да внушават “предизвестен край” на въззивното производство, посочват още апелативните съдии.

