Условна присъда за смъртта на момче без книжка от Куртово Конаре, блъснало се с мотопед

Младежът, дал му возилото, живее на таен адрес, бил заплашван

1 година и 4 месеца условно с изпитателен срок от 3 години е присъдата на 19-годишния сега Дани Александров от пловдивското село Куртово Конаре, дал на приятеля си Мартин Панчев да кара мотопед, макар да знаел, че няма книжка. Панчев, който бил на 17 години, се блъснал в дърво и загинал на място.

Инцидентът е с дата 4 август 2023 г. Тогава и Александров бил на 17 години и нямал свидетелство за управление на МПС, но взел мотопеда "Ямаха" на брат си Цецко, без да го уведоми, и потеглил по черен път към коритото на р. Въча. Там бил приятелят му Мартин Панчев с друго момче. Панчев настоял да му даде да покара и Александров се съгласил, макар да бил наясно, че момчето няма книжка, а мотопедът е без регистрация. Панчев потеглил и ускорил до 42 км/час, което било висока скорост за черния път, приближил се до дърво и се блъснал в него, без да направи опит да спре. Починал на място, а Дани Александров се опитал да укрие мотопеда.

Той е с 2 обвинения - за причинената по непредпазливост смърт на Панчев и че сам е карал нерегистрирания мотопед без книжка. Александров призна фактите около случилото се, както се описани от прокуратурата, но адвокатката му Ива Христова започна да ги оспорва в пледоарията си. Съдът даде почивка, за да се разберат искат ли съкратено съдебно следствие, което гарантира намаляване на наказанието с една трета, или не. След това младежът призна, че е дал мотопеда, въпреки че не бил регистриран, а приятелят му нямал книжка. "Не знаех, че ще стане такова нещо, съжалявам", каза той пред съда.

Момчето няма други криминални прояви и Окръжният съд в Пловдив постанови условно наказание. В 3-годишния изпитателен срок той ще трябва да се среща периодично с пробационен служител и да посещава курсове за обществено въздействие. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред апелативните магистрати.

В хода на делото стана ясно още, че вече пълнолетният Дани Александров живее отделно от родителите си, но на тайно място, защото бил заплашван от близките на загиналия Мартин Панчев.