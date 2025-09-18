ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът окончателно решава днес за ареста на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Никола Барбутов е обвиняем за участие в ОПГ и вземане на подкупи.

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов се изправят отново пред съда. Апелативният съд в София ще гледа мерките им за неотклонение, след като защитата им обжалва решението на градския съд да ги остави в ареста преди седмица.

На заседанието тогава стана ясно, че прокуратурата е повдигнала нови две обвинения на двамата. Те са за превишаване на правомощията от страна на Барбутов като извършител и Рафаилов като помагач.

Според разследващите те са разпореждали на конкретни лица да изготвят документи по обществени поръчки, така че възложители и победители да бъдат точно определени фирми, съобщава БНТ.

Те са разследвани още за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столичната община.

Двамата бяха задържани в края на юни при акция на Антикорупционната комисия.

