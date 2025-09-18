Кирил Петков и ПП блокират входове на парламента, няма да пречат на депутатите да влизат (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рано сутринта на 18 септември няколко коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента. Бившият лидер на ПП Кирил Петков и депутати от парламентарната група блокираха входове в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев.

Това стана ясно от публикации в социалните мрежи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова, както и бившият лидер на ПП-ДБ Кирил Петков.

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората, пише във фейсбук Кирил Петков.

Благомир Коцев бе обвинен и задържан по разследване на корупционно престъпление. Барбутов и Рафаилов са обвиняеми по друго дело за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

От ПП няма да пречат на депутатите да влизат в сградата на Народното събрание или в пленарна зала, искането им е народните представители да ходят пеша и да си говорят с хората. Това коментира за БТА председателят на партията Асен Василев на влизане в сградата на парламента.

Няма обаче да допускат коли, добави той.

В района на сградата на Народното събрание има засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили около парламента е ограничено. На паркинга зад сградата на парламента също има засилено полицейско присъствие.