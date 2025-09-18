ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ръст на случаите на коронавирус в Ямбол

Кирил Петков и ПП блокират входове на парламента, няма да пречат на депутатите да влизат (Обновена)

Рано сутринта на 18 септември няколко коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента. Бившият лидер на ПП Кирил Петков и депутати от парламентарната група блокираха входове  в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев

Това стана ясно от публикации в социалните мрежи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова, както и бившият лидер на ПП-ДБ Кирил Петков.

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората, пише във фейсбук Кирил Петков.

Благомир Коцев бе обвинен и задържан по разследване на корупционно престъпление. Барбутов и Рафаилов са обвиняеми по друго дело за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

От ПП няма да пречат на депутатите да влизат в сградата на Народното събрание или в пленарна зала, искането им е народните представители да ходят пеша и да си говорят с хората. Това коментира за БТА председателят на партията Асен Василев на влизане в сградата на парламента. 

Няма обаче да допускат коли, добави той.

В района на сградата на Народното събрание има засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили около парламента е ограничено. На паркинга зад сградата на парламента също има засилено полицейско присъствие.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

