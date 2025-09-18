ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Огняново, обвинил хотелиер в побой: Той изпитва злоба, че не му дадох пари за събора

В сряда кметът на село Огняново, община Гърмен, публикува пост във Facebook, с който твърди, че станал жертва на побой и заплахи за живота му. Иван Ижбехов разказа, че е бит от местен хотелиер, след като предизвикал проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района. Хотелиерът Валентин Четрафилов обаче поддържа съвсем различна теза за случилото се.

„Не мога да повярвам какво му става на това момче. Чета и не вярвам на очите си. Той изпитва злоба към мен и други колеги, защото не сме му дали пари за събора. Говорихме по телефона и той ме попита: „Защо не даваш пари за събора?". Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми", категоричен е Четрафилов пред Нова тв.

Кметът обаче твърди, че са разговаряли по телефона няколко пъти. Той разказа още, че бил нападнат в гръб и не можел да реагира. Ижбехов добави, че хотелиерът го заплашил да плати 200 000 лева на някого, за да го убият.

„Притеснен съм, защото той и приятелите му са хора с влияние. Не знам на какво е способен", сподели кметът.

