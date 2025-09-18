Кирил Петков: Не е нормално да имаме политически затворници

Не е нормално през 2025 г. в България да имаме политически затворници. Станали сме като Грузия и като други държави, които не са демократични. Това каза съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков по bTV. Той е сред тези, които са блокирали служебния вход на паркинга на Народното събрание в защита на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев.

Този вот на недоверие няма да доведе до мат, но показва, че царят е в проветриво положение, коментира политологът доц. Даниел Смилов.

В момента цялата лексика е на омраза, която се стимулира. Има сили, които смятат, че омразата е градивна. Другото е безпомощност. Пледирам за едно - да наричаме нещата с българските имена, каза Диана Дамянова. Според нея българската демокрация е в тежко положение. Ще го докараме дотам, че няма да има човек, който иска да остане в държавата и човек, който да иска да се кандидатира за кмет, каза и бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски.