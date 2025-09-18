Полицаи глобиха рисков шофьор, засичал коли на АМ "Тракия"

На АМ „Тракия" беше спрян рисков водач, който в продължение на няколко километра засича, притиска другите участници в движението, а накрая дори предприе опасно изпреварване в аварийната лента. Подобно поведение създава огромна опасност за всички участници в движението. В крайна сметка беше спрян от патрул на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Това съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов. Той уточни, че рисковият водач е получил солидна глоба и е бил лишен от шофьорската си книжка за 3 месеца заради шофиране в аварийната лента по АМ "Тракия". Водачът е изпробван за алкохол и наркотици, пробите са отрицателни. Очевидно новите мерки работят, коментират от полицията и апелират към гражданите и свидетели на подобни рискови шофирания да подават сигнали до органите на реда.

Видеоклипчето на ОДМВР-Пазарджик за санкционирането на шофьора бе качено в социалната мрежа и вече е събрало над 13 000 гледания и 370 коментари.