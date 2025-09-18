ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локализиран е пожарът в района на Илинденци

Столична община е дала разрешение за протеста на ПП пред парламента

2828
„Продължаваме промяната" имат подадено съгласувателно писмо за протестни действия на пл. „Независимост", което не включва зоната за сигурност на парламента, съобщиха за БТА от Столична община. Разрешеното време е от 8:00 до 10:00 часа тази сутрин.

От общината казаха още, че няма подавано съгласувателно писмо от партия „Възраждане". Във фейсбук профила на формацията, както и в този на лидера ѝ Костадин Костадинов, има информация за протест този следобед пред сградата на Народното събрание.

По-рано тази сутрин депутати от "Продължаваме промяната" с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това съобщиха във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

Те няма да пречат на депутатите да влизат в сградата на Народното събрание или в пленарна зала, искането им е народните представители да ходят пеша и да си говорят с хората. Това коментира за БТА председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на влизане в сградата на парламента.

Акцията е в подкрепа на задържаните - кмет на Варна Благомир Коцев и бивш заместник - кмет на София Никола Барбутов.

