Локализиран е пожарът в района на Илинденци

Сдружение против новото правило за домашна ракия и вино - да си произвел плодовете

1900

Законови промени, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат нови правила за производството на домашна ракия и вино. Законопроектът сочи, че нищо, което не е собствено производство, не може да се направи на ракия. За домашно производство се разрешава да се вари вино или ракия, само ако един човек произвежда и суровината. Промените влизат в Народното събрание за обсъждане, съобщи Нова тв.

„Това ще убие хиляди производители на грозде. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди", заяви представителят на Национално сдружение „Българска домашна ракия" Петко Събев.

