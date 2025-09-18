ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локализиран е пожарът в района на Илинденци

Процесът за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция

1820
Обвиненият за убийството в Цалапица Рангел Бизюрев Снимка: Никола Михайлов

По делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица ще заседава Апелативният съд в Пловдив, като обвиняем по случая е Рангел Бизюрев.

На заседанието днес прокуратурата ще протестира присъдата от 15 години затвор при първоначален строг режим на Бизюрев и иска по-строго наказание. Съдът го намери за виновен в умишлено убийство, но отпадна обвинението за извършване с особена жестокост. Защитата на Бизюрев обжалва наказанието и настоява за по-лека присъда, припомня обществената телевизия.

Близките на Димитър Малинов от своя страна настояват за доживотен затвор, съобщи БГНЕС.

Младежът бе убит след скарване с Бизюрев в нощта на 20 юли 2023 година, а след това с помощта на близнаците Борислав и Валентин Динкови – заровен на друго място под строителни отпадъци.

Обвиненият за убийството в Цалапица Рангел Бизюрев

