ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локализиран е пожарът в района на Илинденци

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21318821 www.24chasa.bg

Сблъсък между Асен Василев и Делян Пеевски пред блокирания от ПП вход на парламента (Снимки)

12204
Делян Пеевски и Асен Василев влязоха в словесен сблъсък пред входа на Народното събрание СНИМКА: Велислав Николов

В словесен сблъсък влязоха лидерите на ПП и "ДПС - Ново начало" Асен Василев и Делян Пеевски на входа на парламента, блокиран тази сутрин от депутатите от "Промяната". Те са завардили подстъпите към вътрешния двор, където паркират колите на Народното събрание, за да не можели Пеевски и Бойко Борисов да бъдат закарани директно в двора, а да ходят пеш. Протестът е обявен като подкрепа на арестуваният от два месеца варненски кмет Благомир Коцев

Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски трябваше да влезе пеша в НС СНИМКА: Велислав Николов
Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски трябваше да влезе пеша в НС СНИМКА: Велислав Николов

Радваме се, че най-накрая се разходи по тротоарите на София, макар и с петима около себе си, каза съпредседателят на групата на ПП-ДБ Асен Василев по повод влизането на Делян Пеевски в Народното събрание пеша, а не с кола заради блокирания вход към паркинга от рано сутринта. Добре е всички депутати да се разхождат по улиците, да се срещат с гражданите и да стиснат ръцете им, каза още Асен Василев в пряко включване по bTV.

"Крадец, ограбил митниците", обърна се лидерът на ДПС към Василев. Нищо не е ограбено, отвърна му бившият финансов министър. "Айде тичай на парапета при Лена", провикна се Пеевски пък към Кирил Петков. И добави: "Наркоман", както и че е "смешен". 

Кирил Петков и депутати от ПП са блокирали служебните входове на парламента от рано сутринта СНИМКА: Велислав Николов
Кирил Петков и депутати от ПП са блокирали служебните входове на парламента от рано сутринта СНИМКА: Велислав Николов
Около НС има засилено полицейско присъствие СНИМКА: Велислав Николов
Около НС има засилено полицейско присъствие СНИМКА: Велислав Николов

Ще има държава, аз ще правя държава с главно "Д", а тези приключиха, продължи Делян Пеевски. А към пиара на ПП се обърна с: "Найо, търси си нова работа, тея приключиха."  На тези хора вчера им свършиха мотивите, затова го правят, добави той, визирайки дебатите по поискания вот на недоверие.

Лидерът на ДПС-НН вече е в пленарната зала. 

Протестът на ПП е заради арестуваните Благомир Коцев и Никола Барбутов СНИМКА: Велислав Николов
Протестът на ПП е заради арестуваните Благомир Коцев и Никола Барбутов СНИМКА: Велислав Николов

Делян Пеевски и Асен Василев влязоха в словесен сблъсък пред входа на Народното събрание СНИМКА: Велислав Николов
Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски трябваше да влезе пеша в НС СНИМКА: Велислав Николов
Кирил Петков и депутати от ПП са блокирали служебните входове на парламента от рано сутринта СНИМКА: Велислав Николов
Около НС има засилено полицейско присъствие СНИМКА: Велислав Николов
Протестът на ПП е заради арестуваните Благомир Коцев и Никола Барбутов СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание