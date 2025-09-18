Сблъсък между Асен Василев и Делян Пеевски пред блокирания от ПП вход на парламента (Снимки)

В словесен сблъсък влязоха лидерите на ПП и "ДПС - Ново начало" Асен Василев и Делян Пеевски на входа на парламента, блокиран тази сутрин от депутатите от "Промяната". Те са завардили подстъпите към вътрешния двор, където паркират колите на Народното събрание, за да не можели Пеевски и Бойко Борисов да бъдат закарани директно в двора, а да ходят пеш. Протестът е обявен като подкрепа на арестуваният от два месеца варненски кмет Благомир Коцев. Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски трябваше да влезе пеша в НС СНИМКА: Велислав Николов

Радваме се, че най-накрая се разходи по тротоарите на София, макар и с петима около себе си, каза съпредседателят на групата на ПП-ДБ Асен Василев по повод влизането на Делян Пеевски в Народното събрание пеша, а не с кола заради блокирания вход към паркинга от рано сутринта. Добре е всички депутати да се разхождат по улиците, да се срещат с гражданите и да стиснат ръцете им, каза още Асен Василев в пряко включване по bTV.

"Крадец, ограбил митниците", обърна се лидерът на ДПС към Василев. Нищо не е ограбено, отвърна му бившият финансов министър. "Айде тичай на парапета при Лена", провикна се Пеевски пък към Кирил Петков. И добави: "Наркоман", както и че е "смешен". Кирил Петков и депутати от ПП са блокирали служебните входове на парламента от рано сутринта СНИМКА: Велислав Николов Около НС има засилено полицейско присъствие СНИМКА: Велислав Николов

Ще има държава, аз ще правя държава с главно "Д", а тези приключиха, продължи Делян Пеевски. А към пиара на ПП се обърна с: "Найо, търси си нова работа, тея приключиха." На тези хора вчера им свършиха мотивите, затова го правят, добави той, визирайки дебатите по поискания вот на недоверие.