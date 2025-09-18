Майката на Митко от Цалапица със счупен крак и в количка пред съда: Загубих вяра! (Снимки)

Не става въпрос за умишлено убийство, а за такова по непредпазливост, пледира адвокатът на Рангел Бизюрев

Процесът пропадна, не се явиха адвокатите на Атанаска Бакалова – единият бил в отпуск и на екскурзия, а другият – на дело в Исперих

"Вярата я изгубих, надеждата ми е много малка, че ще получа справедливост. Сякаш тя в България не съществува. Всичко възможно се направи, да се оправдаят останалите двама извършители".

С тези думи на отчаяние Атанаска Бакалова, майка на убития Димитър Малинов от Цалапица, в инвалидна количка и със счупен крак влезе в залата на Апелативния съд в Пловдив. Тя и прокуратурата настояват за по-тежка присъда. Признатият за виновен Рангел Бизюрев и адвокатът му искат по–лека от тази, която получи на първа инстанция - 15 години затвор.

"Надявам се втората инстанция да бъде по–обективна. Когато човек е потърпевш, разбира, че няма справедливост в тая държава. Остават безнаказани престъпници и убийци. Това ли искаме? Аз защо да живея", попита със сълзи Бакалова.

Тя пита как така Рангел може да извърши всичко сам? Убедена е, че близнаците Динкови също са участвали в смъртоносния побой и е разочарована от начина, по който се е водило делото в Окръжния съд.

Адвокатът на Бизюрев Делчо Джубелиев обясни, че според него правната квалификация на деянието е грешна - не ставало въпрос за умишлено убийство, а за причиняване на смърт по непредпазливост след нанесена телесна повреда. "Умишлената повреда, която е нанесена - счупването на носните кости, е лека. А впоследствие увреждането, което е средно или тежко, е причинено пак по непредпазливост", категоричен е той.

В кулоарите прокурорката Йорданка Тилова обясни, че ще иска доживотен затвор за Рангел. Тя е категорична, че става въпрос за убийство, а не за причиняване на смърт по непредпазливост.

Въпреки присъствието на пострадалите и подсъдимия, делото пропадна, тъй като отсъстваха адвокатите на Атанаска Бакалова.

Антоанета Николова е посочила, че ползва отпуск и е в чужбина, като е купила билетите си още през май. Димитър Марковски пък е съобщил преди дни, че ще бъде на дело в Районния съд в Исперих.