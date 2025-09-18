ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локализиран е пожарът в района на Илинденци

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Полицай, охраняващ протеста пред Народното събрание, е починал

15232
Хората на "Промяната" пред служебния вход откъм "Дондуков". Снимка: Велислав Николов

Полицай, охраняващ протеста, който се провежда пред Народното събрание, е починал.

От ЦСМП съобщиха за NOVA, че са получили сигнал в 07.15 ч., като линейката е била на място в 07.20 ч. Става въпрос за 50-годишен мъж със сърдечен арест. Спешният екип го реанимирал на място и е откаран в "Пирогов". По-късно е починал.

От сутринта районът около Народното събрание е отцепен. Вероятните причини са две. Едната е протестът на депутатите от ПП, които са застанали пред служебния вход на парламента, за да  протестират в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев. Другата е обявения протест на "Възраждане" от 14,00 часа. Неясно е обаче защо районът е отцепен толкова рано.

Тази сутрин автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев.

Очаквайте подробности!

Хората на "Промяната" пред служебния вход откъм "Дондуков".

