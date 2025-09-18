ДСБ ще проверява програмата за финансиране на общински проекти

ДСБ започва проверка на националната програма за финансиране на общински проекти, тъй като според тях някои общини се фаворизират за сметка на други.

До тях има десетки сигнали на кметове, които твърдят, че документите им са изрядни и имат подадени документи за плащане, но пари не идват, за сметка на други общини. "Има десетки фирми, които са свършили работа за стотици милиони по публична инфраструктура, където фирмите вече отказват да работят, вдигат техниката и българските региони ще останат разкопани. Питали сме неколкократно политическия кабинет на министъра по време на блицконтрола на регионалната комисия на какъв принцип извършват тези плащания, как решават на кого да платят, когато имат постъпили заявления. Отговор за това няма, а на сайта на МРРБ има много оскъдна информация за напредъка", посочи Йордан Иванов.

Според него програмата се е превърнала в инструмент за политически натиск върху свободно избрани кметове. За да го докажат, от ДСБ са изискали информация за проектите от регионалния министър. Ако той не им я предостави, ще го извикат на изслушване в пленарната зала.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов лаконично коментира вълненията около парламента тази сутрин - блокадата на единия вход от ПП с протеста им за свободата на варненския кмет Благомир Коцев и словесния сблъсък с Делян Пеевски, както и тежката полицейска охрана отпред. "Това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата", посочи Атанасов.