Локализиран е пожарът в района на Илинденци

Локализиран е пожарът в района на село Илинденци. Това каза за БТА главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН). Пожарът възникна в района на населеното място вчера малко след 16:00 часа. Огънят е овладян и локализиран. В момента има дежурен екип.

Пожарът е обхванал около 30 декара сухи треви и храсти и се е разраснал бързо заради силния вятър. Два екипа на пожарната служба в Петрич, както и екипи на пожарните служби в Благоевград и в Сандански участваха в локализирането на огъня.

Вчера около 13:00 часа възникна пожар и в района на Кресненски ханчета на главен път Е-79 в Кресненско дефиле, който беше локализиран около 17:00 часа. На място бяха изпратени три екипа на пожарната в Благоевград. Движението в района се регулираше от екипи на сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция на МВР в Благоевград.