Диана Дамянова: Има още много входове до парламента, това са акции, които искат да окажат натиск

Има още много входове и тунели за достъп до парламента, това са символични акции, които искат да окажат натиск, но защо върху парламента, след като обвиняват съда. Това заяви  пиар експертът Диана Дамянова.

"Поставянето на колене на българския съд не е най-доброто, което може да се направи в държава, в която липсва справедливост", коментира още тя.

„Живеем с чувството, че полицията, прокуратурата и съда се занимават с политика, което ние не искаме", посочи Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката пред bTV.

„Битката е за реалността. Опозицията иска да каже, че има системно използване на институциите срещу тях. ГЕРБ и ДПС казват, че няма проблем с хора, които са в ареста по политически причини" , коментира доц. Даниел Смилов, политолог.

