Проектират реставрация и консервация на Южния и Източния сектор на Трапезица

Дима Максимова

[email protected]

848
Даниел Панов разговаря с археолозите доц. Мирко Робов и доц. Деян Рабовянов, проучващи Трапезица Снимки: Община Велико Търново

Започна цялостното проектиране на реставрация, консервация и адаптация на археологическите структури в Южния и Източния сектор на крепостта Трапезица, разкрити през последните години.

През настоящия археологически сезон теренните проучвания, извършвани от археолозите доц. д-р Мирко Робов и доц. д-р Деян Рабовянов бяха значително разширени. Кметът Даниел Панов посети на място обектите на Трапезица, където двамата археолози и екипите им работят.

Секторите са наситени с история – в източната част е разкрит голям църковен комплекс и болярска резиденция, чиито граници са очертани от работата на археолозите. В южната част са проучени два жилищни квартала с прилежащата към тях църква №21, заедно с две от главните улици в крепостния комплекс.

Акцентите в проекта за реставрация са знаковите представителни сгради, църковният комплекс, църква №8, пазила близо 2 века мощите на св. Иван Рилски, крепостните стени срещуположно на Царевец, изграждане на още туристически алеи и подход от Каменния мост в кв. „Асенов" до Южната кула.

Първата стъпка е кандидатстването за средства и за т.нар. предекспозиционни дейности – почистване на територията около археологическите обекти, предмет на новата реставрация. А когато бъде изготвен, проектът за реставрация ще бъде подаден към държавата.

Впечатляващи са и откритите при разкопките експонати – бронзови апликации, съдове, оловни кръстове, стенописи, некропол от периода на епидемията от чума през XIVвек и др., които ще обогатят колекцията на музея на Трапезица.

