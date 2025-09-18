ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси откриха сесиите с растеж

Делян Пеевски: ПП-ДБ доказаха, че омразата убива!

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

Както предупреждавах от много време насам – тези хора – соросоиди, грантаджии, корумпирани и компрометирани политици от ПП - ДБ, сеещи омраза и ненавист, се опитаха да ескалират изкуствено напрежение, което обаче доказа само едно – че омразата убива. Това заяви Делян Пеевски, лидер на ДПС, съобщиха от пресцентъра на партията.

Днес живота си загуби един достоен български полицай, докато изпълняваше служебните си задължения – да пази реда и сигурността в държавата от тези разрушители.

Изказвам искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналия полицай. Загубата им е огромна, но трябва да знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Както и всички български полицаи и техните семейства.

Защото аз няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване или користни интереси.

Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен техен опит да рушат държавата и демокрацията в страната.

Ще има държава с главно „Д"! И аз ще бъда гарантът за това.

