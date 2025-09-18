Спипаха 45-годишна да шофира в Карлово на два вида наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама шофьори преспаха в арестите в Пловдив и Карлово след полицейски проверки, съобщиха от МВР.

В сутрешните часове на вчерашния ден 45-годишна водачка на лек автомобил "Пежо" била спряна от униформени в Карлово. След тест станало ясно, че тя кара под влияние на два вида наркотици.

Около 15,30 ч. пък екип на Трето районно управление установил, че зад волана на товарен автомобил "Фолксваген" е 43-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин. Справка в регистрите на МВР показала, че мъжът не притежава свидетелство за правоуправление и шофира в срока на наложено наказание за предишно подобно престъпление.

По двата случая са образувани бързи производства.