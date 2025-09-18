Полицаи откриха мъж, колабирал след свръхдоза хероин в Лом



На 17-ти септември тази година около 20:45 ч., в РУ- Лом е получен сигнал от лице на 58 г. от гр. София, за това, че в частен дом, находящ се в гр. Лом, се намира мъж, който е колабирал вследствие на свръхдоза „хероин".

Адресът е посетен от служители на РУ- Лом, където във всекидневна стая са установени две лица и изпадналият в безсъзнателно състояние мъж на 37 г. от гр. Лом. В същата стая е намерен плик с 2 бр. хапчета в син цвят с тегло 1,07 грама, които при направения полеви тест реагират на „екстази", както и 1 бр. хартиена свивка с намираща се в нея прахообразно вещество с общо тегло 0,23 грама, което при направения полеви тест реагира на „хероин".

Сформирана е оперативна група. Извършено е претърсване и изземване в частния дом. Проведени са разпити в качеството на свидетели от които е установено, че прахообразното вещество представлява хероин, смесен с фентанил и екстази. Лицето в безсъзнание е настанено в МБАЛ-Лом. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК.