Търговище дава над 4000 дка пасища под наем

Над 4000 дка пасища, мери и ливади отдава под наем Община Търговище, съобщават от пресцентъра на администрацията. Площите ще бъдат наети след търг с тайно наддаване, който ще се състои на 9 октомври.

Отдават се общо 4369 дка пасища, мери и ливади - общинска собственост, за срок от една стопанска година. Право на участие в търга имат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.

Предложени са 263 имота, намиращи се в землищата на 41 населени места в общината. Това са имоти, останали свободни след разпределението на близо 17 000 дка пасища и мери, извършено през май, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, допълват от общинската пресслужба.

Желаещите да участват в търга следва да подадат нужните документи в срок до 16:00 часа на 7 октомври в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Документация се закупува в срок до 12:00 ч. на посочения ден.

Търгът ще се проведе на 09.10.2025 г., от 9.00 ч., в зала № 74 на Община Търговище, съобщава БТА.

Допълнителна информация за местоположението на имотите и цените може да се получи на тел. 0601 6 8672 в Община Търговище.

Обявата за търга и заповедта на кмета, в която са описани отдаваните имоти, са публикувани в сайта на местната администрация.