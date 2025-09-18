ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси откриха сесиите с растеж

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Разследват умишлен палеж на сграда в Монтана

Камелия Александрова

Полицаи нищят запалването на сграда в землището на Монтана

Сграда в землището на Монтана пламна късно снощи. Огънят е унищожил части от оградните стени и дърва за огрев, складирани в постройка до сградата.
След потушаването на пожара служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са извършили оглед на мястото. Те са категорични, че става въпрос за умишлен палеж.
По случая е образувано досъдебно производство.

