Разследват умишлен палеж на сграда в Монтана

Сграда в землището на Монтана пламна късно снощи. Огънят е унищожил части от оградните стени и дърва за огрев, складирани в постройка до сградата.

След потушаването на пожара служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са извършили оглед на мястото. Те са категорични, че става въпрос за умишлен палеж.

По случая е образувано досъдебно производство.