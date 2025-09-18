В цяла Бургаска област няма дежурен ветеринар, алармират защитници на животните

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът Димитър Николов обеща пълна подкрепа след среща със сдружение "Обединени за правата на животните"

Тристранна среща между Община Бургас, представители на ветеринарните клиники и сдружение „Обединени за правата на животните" ще бъде организирана с цел да се намери начин в морския град най-после да заработи дежурен ветеринарен кабинет.

Това съобщиха от сдружението след среща с кмета Димитър Николов и Петя Димова, началник отдел „Опазване на околната среда".

"Освен проблемът с липсата на дежурен ветеринарен лекар в област Бургас обсъдихме ключови въпроси, свързани със защитата на животните. Част от темите бяха необходимостта от по-голяма сигурност и превенция срещу прояви на жестокост, възможността за осигуряване на специализиран бус за мобилни кастрации чрез европейски проект. Кметът реагира незабавно, като още по време на срещата възложи конкретни задачи по повдигнатите теми. По негова инициатива ще бъде организирана тристранната среща", коментираха от сдружение "Обединени за правата на животните".

Срещата ни показа, че когато институциите и гражданските организации работят заедно, промяната е възможна, и Бургас може да стане по-хуманно и по-сигурно място за животните и хората, заявиха още защитниците на животни.