Арестуваха 52-годишен за блудство с 12-годишно дете в Кюстендил

52-годишен мъж е арестуван за блудство спрямо дете. Това съобщиха от пресцентъра на Районна прокуратура – Кюстендил.
Под ръководство на Районна прокуратура – Кюстендил се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК.
На 12 септември в гр. Кюстендил били извършени блудствени действия спрямо 12-годишно момиче.
По делото са събрани доказателства за виновността на 52-годишен мъж.
С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.
Утре, 19 септември, ще бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" срещу обвиняемия.
Разследването продължава под надзора на прокуратурата.