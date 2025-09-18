ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси откриха сесиите с растеж

Арестуваха 52-годишен за блудство с 12-годишно дете в Кюстендил

1876
Престъпник. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

52-годишен мъж е арестуван за блудство спрямо дете. Това съобщиха от пресцентъра на Районна прокуратура – Кюстендил.

Под ръководство на Районна прокуратура – Кюстендил се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК.

На 12 септември в гр. Кюстендил били извършени блудствени действия спрямо 12-годишно момиче.

По делото са събрани доказателства за виновността на 52-годишен мъж.

С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

Утре, 19 септември, ще бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" срещу обвиняемия.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

