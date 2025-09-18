ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси откриха сесиите с растеж

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21319941 www.24chasa.bg

Вижте прокурорския син с наркофермата (Снимки)

Надежда Алексиева

[email protected]

3744
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев

Във варненския районен съд се гледа в момента мярката за неотклонение на Николай Маджаров - син на бившата шефка на Спецпрокуратурата и настоящ редови прокурор в АП Бургас Валентина Маджарова. Той беше докаран от Бургас с полицейски конвой. 

Николай Маджаров беше задържан на 15 септември при специализирана операция на ГДБОП-Бургас.

В хода на операцията е установено, че в имот в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса, припомнят от пресцентъра на институцията.     

Магистратите от Районния съд в Средец, които трябваше да гледат делото за мярката на неотклонение на Маджаров си направиха отвод, защото познавали майката на задържания. След това от ВКС съобщиха, че тя ще се гледа от Районен съд – Варна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев
Николай Маджаров СНИМКА: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание