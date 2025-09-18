Вижте прокурорския син с наркофермата (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във варненския районен съд се гледа в момента мярката за неотклонение на Николай Маджаров - син на бившата шефка на Спецпрокуратурата и настоящ редови прокурор в АП Бургас Валентина Маджарова. Той беше докаран от Бургас с полицейски конвой.

Николай Маджаров беше задържан на 15 септември при специализирана операция на ГДБОП-Бургас.

В хода на операцията е установено, че в имот в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса, припомнят от пресцентъра на институцията.