Вижте прокурорския син с наркофермата (Снимки)

Във варненския районен съд се гледа в момента мярката за неотклонение на Николай Маджаров - син на бившата шефка на Спецпрокуратурата и настоящ редови прокурор в АП Бургас Валентина Маджарова. Той беше докаран от Бургас с полицейски конвой.
Николай Маджаров беше задържан на 15 септември при специализирана операция на ГДБОП-Бургас.
В хода на операцията е установено, че в имот в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса, припомнят от пресцентъра на институцията.
Магистратите от Районния съд в Средец, които трябваше да гледат делото за мярката на неотклонение на Маджаров си направиха отвод, защото познавали майката на задържания. След това от ВКС съобщиха, че тя ще се гледа от Районен съд – Варна.