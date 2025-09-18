Зорница Русинова: Гласът на националните икономически съвети е важен за съдбата на Европа

Координираният глас на националните икономически съвети е решаващ за бъдещето на Европа, каза председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България Зорница Русинова по време на церемонията по приключване на мандата на президента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Оливер Рьопке, съобщиха от пресцентъра на съвета.

Русинова, по специална покана на президента Рьопке, беше единственият председател на национален икономически и социален съвет, включен като говорител в официалната програма на събитието, което се състоя в пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел.

„Националните икономически съвети намират общата позиция на работодателските, синдикалните и гражданските организации в отделните държави по важни теми, а ЕИСК е платформата, чрез която тези позиции достигат до европейските институции. Нашият координиран глас е много важен за решенията, които Европа взeма", каза още тя.

Церемонията събра над 600 участници – евродепутати, посланици, представители на институциите на Европейския съюз и на националните икономически и социални съвети, организираното гражданско общество и гости от страни кандидатки за членство, пише БТА.

В рамките на сесията, посветена на равенството и приобщаването, Русинова припомни и българския принос за европейския дебат – стартиралата в София през 2023 г. съвместна кампания на ИСС и ЕИСК срещу дезинформацията, която впоследствие намери продължение в Молдова, Португалия и Гърция.

„Показахме, че общият глас на гражданското общество е важен за политиците. Говорейки за социалното включване, днес в Европа един на всеки петима души, а в България - един на всеки трима, е в риск от бедност. 11% от младежите в Европа нито работят, нито учат. В тази ситуация националните съвети и ЕИСК могат да бъдат гласът, който с предлаганите политики да допринесе за подобряването на уменията, образованието, включването на пазара на труда и други важни сектори", посочи Русинова.

Сигурността и конкурентоспособността ще бъдат двата основни приоритета на датското председателство на Съвета на Европейския съюз, което започна на 1 юли и ще приключи на 31 декември 2025 г.

Оливер Рьопке заяви, че Комитетът понастоящем подготвя 11 проучвателни становища по искане на председателството на Съвета, включително становище относно „зелените" умения и институции за професионално обучение.