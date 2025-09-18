Асен Василев за охраната на Пеевски: Такава няма нито премиерът, нито президентът

Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме как за един разрешен протест, с коли, паркирани на паркинга на парламента, вие всички дойдохте спокойно (журналистите - б.р.) беше отцепен половината център на София.

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ПП Асен Василев след като тази сутрин депутати на "Промяната" блокираха входа към паркинга на Народното събрание и влязоха в сблъсък с лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. По време на акцията се оказа, че полицай е починал, а споровете в пленарната зала за това кой е виновен доведоха и до почивка за успокояване на страстите.

Според Василев блокадата е била не заради колите, а "заради един депутат с голямо Д, както той сам казва, да дойде на работа, защото го е страх да се движи пеша из центъра на София".

"Такава охрана не сме виждали нито за премиера, нито за президента, нито за председателката на НС, която си дойде съвсем спокойно, влезе си от входа и нямаше никакви драми, никакви кордони и никакво отцепване. Това означава, че един човек се е самозабравил и държавата му принадлежи", настоя Василев.

Депутатът смята, че всички български граждани, независимо дали подкрепят ПП или не са тук, "за да му кажат, че държавата не му принадлежи и не е с главно Д като Делян, а с главно Б като България".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов повтори съболезнованията си към близките на починалия униформен и заяви, че трагедията не бива да се политизира, както правели ДПС - НН.

"Предстои гласуване на Закона за НСО. Пеевски е длъжен да си спази обещанието, че не му трябва охрана. Той трябва да слезе от НСО, може да стане много лесно като променим закона. Има тексове, които може да отпаднат", каза той.