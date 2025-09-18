Наркотици и дрогиран шофьор хванаха при мащабна акция във Велико Търново

Наркотични вещества и водач, употребил дрога, установиха служители на ОДМВР – В. Търново при мащабна операция срещу наркоразпространението, провеждаща се за пореден ден в цялата страна. Вчера около 04,30 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 23-годишен от с. Разделци. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на амфетамин и метаамфетамин. Той е дал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка. При последвала проверка в 22-годишен пътник в автомобила от с. Могилец са установени около 5 грама вещество, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин. В автомобила са открити още 15 грама от същото вещество, електронна везна и лули за пушене. 22-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен, в качеството на обвиняем, мярката му за задържане е удължена на 72 часа.

В Горна Оряховица е извършена проверка на 49-годишен местен жител, в който е намерена течност, реагираща на синтетичен канабис. Образувано е досъдебно производство.

Бързи производства за притежание на наркотични вещества за започнати в РУ – Г. Оряховица и Стражица. Вчера в с. Козаревец е извършена проверка на лек автомобил, при която в пътник в автомобила – 33-годишен от Г. Оряховица е установена и иззета около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. В Стражица е извършена проверка на непълнолетно момче, намерени и иззети са около 210 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.