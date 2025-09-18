ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси откриха сесиите с растеж

Шофьор се заби в мантинела при полицейска гонка край Разград

Кола Снимка: pixabay

27-годишен шофьор се е блъснал в мантинела при полицейска гонка. Това съобщиха от МВР.

Инцидентът станал около 12:10 ч. на 17 септември. Служители на РУ-Разград спряли водача за проверка край с. Стражец. След като той бил приканен в сградата на Районното управление, за да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици, започнала гонка, при която 27-годишният мъж врязал автомобила си в мантинела до разклона за село Гецово.

Той побягнал от мястото на катастрофата и се укрил в гъста растителност в близост до местопроизшествието, където бил установен от униформените.

Полевият му тест за наркотици отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

Шофьорът е задъжан, след като отказал да предостави кръвна проба.

По случая е започнато бързо производство.

