ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси откриха сесиите с растеж

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21320134 www.24chasa.bg

Община Русе предостави нов автомобил за нуждите на Детска млечна кухня

476
Новият товарен автомобил Снимка: Община Русе

Община Русе закупи нов товарен автомобил за нуждите на Детска млечна кухня. В кухнята ежедневно се приготвя и предоставя храна за деца на възраст от 10 месеца до 3 години. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Храната достига както до децата, посещаващи 9 детски ясли и 3 филиала към тях, така и до 4 яслени групи в детски градини на територията на общината.

Допълнително тя се предлага и на деца, отглеждани в домашна обстановка, чрез 15 раздавателни пункта.

Средно на ден Детска млечна кухня осигурява храна за близо 560 деца в яслените групи в община Русе и за още 300 деца, както и за още 300 деца, чиито родители поръчват свободно.

Новият автомобил ще подсили автопарка на специализираната структура и ще допринесе за по-ефективното и надеждно транспортиране на храната до най-малките жители на общината.

Новият товарен автомобил Снимка: Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание