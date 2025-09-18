Парламентът прие НСО вече да не вози хората на Радев, опозицията - против

НСО да спре да вози администрацията на президента, прие Народното събрание на първо четене със 116 гласа "за".

Предложението беше внесено от бившия МВР министър, сега депутат от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов, след като в началото на август президентът Румен Радев пътува из Варна с кортеж от седем коли. Тогава Стоянов публично се възмути, изпрати въпроси кой е пътувал с държавния глава и защо са нужни толкова много коли, но отговор не получи. След това внесе предложение НСО вече да не вози администрацията на президента, което днес мина на първо четене с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП и ИТН. "Против" бяха 64 - "Възраждане", АПС и "Величие", както и по двама от ПП-ДБ и БСП, въздържа се един от ПП-ДБ.

Днес от трибуната Калин Стоянов разказа, че след случая във Варна служители му се обадили, за да питат на какво основание те возят администрацията на президента, затова и решил да провери.

"Не става въпрос за противопоставяне - такова определение чухме всички. Става въпрос за един пропуск, който години наред дава възможност на множество лица - незнайно колко на брой, от президентската администрация да се възползват от привилегии, предвидени за друг кръг от хора", посочи Стоянов. Така той отговори на думите на президента от преди дни, когато каза, че с този законопроект се цели противопоставяне.

"Става въпрос за военизирани служители с различни чинове - полковници, подполковници, майори, капитани, старши лейтенанти, генерали, които необосновано се налага да транспортират всички онези до различни точки в страната, включително до родните им места и в почивни и празнични дни. Считам, че е крайно време да се сложи точка на тази необоснована привилегия", посочи още бившият МВР министър.

По закон служителите на президентството не се ползват с коли по принцип, а когато е необходимо по работа, т.е. за да пътуват с него по събития извън София например, когато се налага.

"Това представлява заплаха за националната сигурност. Президентът, който и да е той, представлява пресечна точка на трите вида власти - законодателна, изпълнителна и съдебна, единството на нацията, той е стълб на държавността", каза Златан Златанов от "Възраждане". "Администрацията взема изключително важни и отговорни държавни решения и би следвало да бъде обезопасена в максимална степен. Премахването на този текст от закона крие рискове. Кой ще обслужва технически тези коли? Дали някой няма да сложи подслушвателни устройства, ако не се обслужват от НСО? Дали някой, който ги ремонтира, няма да сложи бомба? Това отваря врата по път към заплахи за националната сигурност", каза Златанов, който сега е ротационен председател на службата за СРС.

"Свидетели сме на един евтин фарс, чиято единствена цел е българският президент да бъде публично унижен. Под разни правни аргументи, на които мога да отговоря, се изразява стремеж президентът да бъде оставен без своята администрация при осъществяване на част от представителните си функции. За да може да ги реализира, той трябва да бъде съпровождан от администрацията си. Това понякога е на труднодостъпни места, на които се отбелязват исторически събития. И как ще стане, като унижите администрацията му да ходи пеша до тези места, до част от които няма достъп без специализирания транспорт. Ние от "Величие" няма да подкрепим този проект, защото отказваме да участваме в публично разпване на президента", посочи Юлиана Матеева от "Величие" и завърши с думите: "Дори да накарате президента да ходи пеша с изменения на закона, хората на ръце ще го носят".

Христо Гаджев от ГЕРБ обясни, че хората на президента могат да пътуват със служебни коли, а не с такива на НСО. Преди дни обаче Радев каза, че президентството няма свой автопарк и поиска допълнителен бюджет за коли.

"Най-голямата таксиметрова компания е Народното събрание. То има близо 200 шофьори. Като опитваме да ограничим използването на НСО от друга администрация, да се погледнем честно и да кажем какво става в парламента. Какво правят тези 200 шофьори, кого возят, какво возят, има ли смисъл това да се прави. В министерствата има над 1000 шофьори със съответните служебни коли и всичко това се плаща от българските граждани", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Попита дали шофьорите возят и деца на депутати и дали извършват и други услуги.

От трибуната той обяви, че групата му ще предложи махане на охраната на НСО, която ползва Делян Пеевски. Според него не трябва да има депутати, които ползват НСО извън председателя на парламента.

"Чак такива ценни фигури в тази държава, колкото и да са големи и колкото и да са направили за въоръжението на Украйна, няма", каза Мирчев, визирайки охраната на Пеевски, която била поставена заради сигнал за заплаха срещу политици, които помагат на Украйна.

Станислав Анастасов от "Новото начало" обаче извади други числа - парламентът има 75 коли и няма как да има 200 шофьори. А от ПП-ДБ двама ползвали от тези служебни коли. Костадин Костадинов от "Възраждане" пък изложи други числа: парламентът има 70 коли със 76 шофьори, а от тази седмица има нови автомобили. Всяка парламентарна група си имала и зачислени водачи, като за "Възраждане" били двама.

Костадинов даде обяснение и защо Пеевски влиза с колите си във вътрешния двор на парламента, като идва на работа, а не използва обикновените входове. "Пеевски влиза във вътрешния двор през входа, през който преди влизаше само председателя на Народното събрание или министър-председателя, по решение от времето на общото управление на ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС (б.а - кабинетът "Денков") с председател на НС Росен Желязков. Стана скандал, че Пеевски влиза с НСО и съпровождан от автомобил на частна охрана. Той е единственият редови депутат, пазен от НСО. Тогава ние от "Възраждане" поставихме въпроса пред Росен Желязков и искахме това да бъде спряно. Той като председател взе едно соломоновско решение всички председатели на парламентарни групи да могат да влизат с колите си вътре. Това е от онова време, когато общото правителство на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС взе това решение, затова сега е изключително лицемерно от страна на ДБ", разказа Костадинов.

По въпроса с колите на президента Костадинов обвини управляващите, че се държат като малки деца с предложението си и попитаха какво следва - да искат сам да плаща тока на президентството ли.

"Завзехте държавата, уважаеми, а сега се циганите за няколко коли", включи се и Красимира Катинчарова от "Величие".

"Като че ли сме се събрали в махалата или кръчмата и обсъждаме кой ни е симпатичен и кой - не", коментира Николай Радулов от МЕЧ. "Логичната идея на това, което предлагате, е да се ограничат и обслужваните позиции в НС. Става въпрос за опит за унижение, подмятане и показване на президента, че той е никой в тази държава. Това го прави очевидно г-н Пеевски, който пък демонстрира колко е важен в тази държава, наистина е с голяма охрана и не знам от къде я взима", каза още Радулов.

Депутатите приеха още съкращаване на срока за предложения на три дни. Заявки за промени между първо и второ четене вече направиха от ПП-ДБ и "Възраждане".