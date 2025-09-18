Починалият до парламента полицай имал тежки сърдечни проблеми

От УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" информират, че при полицая, който почина днес, докато охранява протеста до НС, са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен.

Министерството на здравеопазването изказва най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.

Още в ранните часове министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм е провел разговори и се е запознал с всички подробности по случая. По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.

„Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения", категоричен е министър Кирилов.

"Тази сутрин в Спешното отделение на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" е транспортиран с линейка служител на МВР. Той постъпва в Противошокова зала на университетската болница в състояние на сърдечен арест и клинична смърт. Продължена е започнатата от спешния екип на ЦСМП-София кардио-пулмонална ресусцитация", съобщават от пресцентъра на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

"Въпреки положените усилия от страна на дежурните реанимационни екипи, той умира", посочват още от болницата.

От сутринта районът около Народното събрание е отцепен.

Депутатите от "Продължаваме Промяната" блокираха подстъпите към вътрешния двор на парламента, където паркират колите на Народното събрание, за да не можели Пеевски и Бойко Борисов да бъдат закарани директно в двора, а да ходят пеш. Протестът е обявен като подкрепа на арестуваният от два месеца варненски кмет Благомир Коцев и на бившия заместник - кмет на София Никола Барбутов.

Почина полицай, охранявал протеста. Става дума за 50-годишния младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов, служител на охранителна полиция в СДВР, който е бил със сърдечен арест.

Свидетел на случая е бил депутатът от ПП Васил Пандов, който разказва, че на униформеният му е прилошало и става въпрос за инцидент. Била е повикана линейка, която е дошла след 15 минути, но в крайна сметка мъжът е починал. Пандов е говорил със служители на МВР там, които са му казали, че са уморени, не са добре обучени за първа помощ и необходимите за това приспособления.

В словесен сблъсък на протеста влязоха лидерите на ПП и "ДПС - Ново начало" Асен Василев и Делян Пеевски.

"Крадец, ограбил митниците", обърна се лидерът на ДПС към Василев. Нищо не е ограбено, отвърна му бившият финансов министър. "Айде тичай на парапета при Лена", провикна се Пеевски пък към Кирил Петков. И добави: "Наркоман", както и че е "смешен".

"Ще има държава, аз ще правя държава с главно "Д", а тези приключиха, заяви Делян Пеевски.

В пленарната зала също избухна спор. Народните представители се караха кой е виновен за смъртта на униформения.