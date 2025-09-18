Бойко Борисов: Ако ми дадат една фланелка на Благо Коцев, ще я сложа. Как да ходя 40 км пеша? (Видео)

Кой им даде разрешение да затварят „Дондуков" заради пет коли? Цяла София да се тресе от задръствания", възмути се лидерът на ГЕРБ

Той съжали, че от години всичко в МВР се политизира и се "използват се като оправдание на несгодите или неуспеха на политическите формации"

Партийният лидер Радев трябва да има най-тежката охрана, смята Борисов

Дойдох на работа през покрива. С тази шега лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на въпрос дали блокадата на ПП от сутринта му е попречила да влезе в парламента

„Какви входове са блокирани. Това да не е нещо сложно – да седнеш в колата и да чакаш да те вдигнат, за да станеш герой", коментира Борисов, обяснявайки, че е влязъл "откъм банката". А на коментарите от ПП, че го е страх да ходи пеша, той каза:

„Те са много смели. Страшни смелчаци. Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Всеки знае къде живея. Всеки ден идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша? Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша". Добави и, че го болят колената и не може да ходи пеша по 80 км всеки ден.

Рано сутринта народни представители на "Продължаваме промяната" блокираха входовете към служебния паркинг на НС като протестна акция срещу Борисов и Делян Пеевски - заради арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и заместник-кмета на София и Никола Барбутов.

Борисов отбеляза, че има семейство и внуци, които го чакат всяка вечер. Аз не ходя на ресторанти от десетилетия, не се шляя по улиците и вечер имам нужда да си почина, каза той.

"Този език на омразата, тези епитети, тези изхвърляния – всяка партия от опозицията да затваря нещо. Кой им даде разрешение да затварят „Дондуков" заради пет коли? Цяла София да се тресе от задръствания", възмути се Борисов.

Той изрази съболезнованията си към близките на загиналия полицай и съжали, че от години всичко в МВР се политизира. "Използват се като оправдание на несгодите или неуспеха на политическите формации. Като в Русе - битов скандал бе политизиран 10 дни. Сега, Бог да го прости, починал по време на работа. Айде, да не тъпчем по паметта на хората. Нищо полезно то това не се случва - не им се вдига рейтинга, не им пада, едно и също. А не дават изход от тази криза", каза бившият премиер.

Секунди след като приключи изявлението си пред медиите и влезе в пленарната зала Борисов се върна, защото "Асен Василев говори и искам да направя една декларация".

"За случая във Варна на Благо Коцев. Тук заявих, че умолявам, че заставам на позиция, че КОНПИ са прекалили и затова казах, че затова заслужават да бъдат разформировани. Ако ми дадат една фланелка "Благо Коцев" , ще я сложа, да ме снимат с нея и да спрат да говорят, че имам нещо общо с Варна", гневен бе той на обвиненията срещу себе си.

Преди това Борисов отбеляза, че ГЕРБ не са свикнали лидерът им да не е премиер. "Трудно ни е, но за да има стабилност го направихме. Това е последният опит на ПП-ДБ да спрат еврото. Хората свикнаха, темата падна, имаме да приемем бюджет и от първи януари сме в еврозоната", коментира той акцията.

Относно предстоящия вот на недоверие днес лидерът на ГЕРБ коментира, че е "за да ги забележат хората и знаят, че от това нищо не произлиза".

"Аз даже няма да дойда да гласувам. Ако иска да мине, да мине и българите да си дадат сметка за безотговорността на тези хора. Утре без правителство няма еврозона и бюджет, повярвайте ми. Тежък хаос и няма инвестиции. Няма със служебно правителство - всички ще гласуваме за бюджети каквито искат хората - инфраструктура, още социални плащания, защото ще сме в предизборна кампания. Отговорен съм днес, утре ще мислим, в зависимост от вота", каза Борисов.

Той отговори и на президента Румен Радев, когото обвини, че се държи като партиен лидер и призива му за благодарност. "Работи президент. Ако е довел инвеститор, и изкарва, че от името на българите трябва да му благодаря. Той не ми е донесъл на мен инвестиция. Тя е и 50:50 българска и германска. Ако трябва да кажа благодаря - благодаря. Но искам да благодаря и за "Боташ". Ако така лесно ги докарвате, явно че сте докарали и "Боташ". Предоговорете каквото сте направили. Тогава ще викаме голямо благодаря", каза Борисов.

За закона, който се гледа в момента в пленарната зала - за ограничаването на президентската администрация да ползва колите на НСО, Борисов отбеляза, че тя е администрация като всяка друга. "Партийният лидер Радев трябва да има най-тежката охрана. Той, семейството и близките му - бронирани коли, живее в палата в "Калина" и трябва да бъде пазен. Силно и здраво, за да доказва инвестиции. Но чиновниците, както всяко едно ведомство и министерство, трябва да проведат обществени поръчки, правителството да им осигури необходимите средства, да си изберат публично автомобили, с които да се возят", смята още той.

На въпрос възможно ли е Делян Пеевски да бъде предложен отново за шеф на ДАНС, той каза: "Чудесна идея", но веднага уточни, че се шегува.

Бойко Борисов призова ПП-ДБ да имат план Б, ако падне правителството с кого ще управляват. "Като са казали А, да кажат и Б. План Б какъв е? Хаос", запита лидерът на ГЕРБ.

