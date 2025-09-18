Разбиха престъпна наркогрупа в Плевен, петима са задържани (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души са арестувани в Плевен при спецакция на полицията, те са част от организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Това съобщиха от ГДБОП на официалната си страница във Фейсбук. Действията по задържането са проведени в рамките на националната спецоперация по повод началото на учебната година, се уточнява в публикацията.

Операцията е осъществена е със съдействието на служители на Областната дирекция на МВР в Плевен. Задържането на петимата е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Повдигнати са им обвинения. Разпитани са свидетели, допълват от ГДБОП.

Акцията е реализирана след разследване на дейността на организирана престъпната група, пласирала синтетични наркотици и марихуана.

Претърсени са осем помещения и пет автомобила, иззети са метамфетамин и марихуана, 70 000 лв. в различна валута, злато, боеприпаси, електронни устройства и документи.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура Плевен.