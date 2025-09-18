Нов състав на Софийския апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов състав на Софийския апелативен съд ще разгледа въззивното дело по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев.

Мярката ще се гледа във вторник на 23 септември. Заседанието ще започне в 10 ч. в сградата на бившия Специализиран съд.

Това става ясно от графика на заседанията, публикувани в сайта на Апелативния съд в София.

По информация на инициативата "Правосъдие за всеки" вече е определен новият състав на Апелативния съд, който е поредният дежурен състав, застъпващ от понеделник.

Първоначално мярката трябваше да се гледа днес от състав на Софийския апелативен съд, но магистратите си направиха самоотвод.

Коцев беше задържан на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията.

Оттогава той е в ареста, заедно с още трима души по обвинение в участие в организирана престъпна група.