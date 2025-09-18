ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мира Радева: Родиха се близнаци на бившия ми

Нов състав на Софийския апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев

Надежда Алексиева

Благомир Коцев в съда Снимка: Пламен Кодров

Нов състав на Софийския апелативен съд ще разгледа въззивното дело по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев.

Мярката  ще се гледа във вторник на  23 септември. Заседанието ще започне в 10 ч. в сградата на бившия Специализиран съд.

Това става ясно от графика на заседанията, публикувани в сайта на Апелативния съд в София.

По информация на инициативата "Правосъдие за всеки" вече е определен новият състав на Апелативния съд, който е поредният дежурен състав, застъпващ от понеделник.

Първоначално мярката трябваше да се гледа днес от състав на Софийския апелативен съд, но магистратите си направиха самоотвод.

Коцев беше задържан на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията.

Оттогава той е в ареста, заедно с още трима души по обвинение в участие в организирана престъпна група.

