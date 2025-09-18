ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ремонтираха средношколското общежитие в Пазарджик

Диана Варникова

Реновираното средношколско общежитие

Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски откри официално реновираното Средношколско общежитие по проект „Ремонт и рехабилитация на средношколско общежитие в гр. Пазарджик", финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

До началото на проекта сградата беше в изключително тежко състояние: течащ покрив, овехтяло крило, само по една баня и тоалетна на етаж (общо 3 за цялата сграда), крайно недостатъчна площ в стаите, налагаща по трима ученици в стая, износено обзавеждане, липса на топлоизолация и без достъпна среда за хора в неравностойно положение.

След пълната рехабилитация общежитието е санирано и енергийно ефективно- с нови покриви, нов асансьор и аварийно стълбище. Сградата разполага с 33 двойни стаи, всяка със самостоятелна баня и тоалетна – общо 36 санитарни възела;

Общежитието е с ново обзавеждане, зала за спорт и събития и изцяло обновено дворно пространство с ново спортно игрище.

Работите приключиха в срок, така че учениците да посрещнат 15 септември в напълно реновирана, модерна и достойна среда за живот и учене.

„Учениците на Пазарджик заслужават най-добрите условия. Днес показваме, че когато има ясна цел, прозрачност и работа в срок, резултатът е видим и остава за поколения напред. Възстановяването на града по модерен и устойчив начин продължава да бъде на фокус всеки ден и именно това дава видими плодове.", каза кметът на общината Петър Куленски.

Проектът е реализиран по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование" от НПВУ, на обща стойност 3 538 656,97 лв., от които 2 953 754,99 лв. – европейско финансиране, и 584 901,98 лв. – национално съфинансиране.

Община Пазарджик продължава програмата си за модернизация на образователната инфраструктура, за да осигури сигурна, удобна и мотивираща среда за учениците и техните семейства.

