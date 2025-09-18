ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало" в лют спор кой блокира центъра на София с полиция

Кой блокира центъра на София с полиция? Около този въпрос заспориха люто депутатите на ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало" в пленарната зала, след като сутринта периметърът около парламента беше затворен и почернял от служители на МВР.

Действително обстановката около сградата на Народното събрание сутринта беше странна и не стана ясно какво точно е наложило спирането на движението по булевардите "Дондуков" и "Цар Освободител" преди началото на заседанието. Едни решиха, че е заради протеста на "Продължаваме промяната" пред служебен вход на парламента. Те се бяха събрали там, за да посрещнат лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, който всяка сутрин влиза то там с колата си. Но там се бяха събрали само 10-20 души, сред които и депутати от ПП. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов реши, че е опит да се блокира протеста на партията му срещу правителството, но той е обявен за следобедните часове, за да е около вота на недоверие. Той ще се гласува в 17,45 часа. Трети решиха, че е за да се пази пристигащия Пеевски, срещу когото протестираха ПП.

"Мирният протест не пречи на гражданите да живеят нормално и да извършват задълженията си. От 2013 г. вашият протест винаги пречи на другите граждани. Аз мога да го кажа, защото съм протестирал от 1990 г., бил съм от другата страна пред парламента, бил съм 1996-1997 г. пред парламента. А вие от 2013 г. пречите на българските граждани да живеят нормално, особено на софиянци. Какъв протест е това? Соросоиден. Затова президентът Тръмп ги съди в щатите", каза Йордан Цонев. Той обясни, че полицията е блокирала центъра, защото е спазвала наредбите и законите, и попита защо "Промяната" не са протестирали пред съдебната палата за свободата на варненския кмет, а пред Народното събрание. Обвини ги, че са попречили на хората да идат на работа и да заведат децата си на училище и детска градина.

"Това, което пречи на нормалния живот на българските граждани в София и правото им свободно да се придвижват, е това, че вашият председател има неистово желание да влиза тайно в сградата на Народното събрание през служебния вход. Ами нека да използва всички други входове и тогава няма да имаме този проблем. Да се движи свободно без охрана по улиците", отговори му Надежда Йорданова.

Станислав Анастасов от "Новото начало" също се включи, който зачете обидни коментари срещу ПП-ДБ от социалните мрежи и попита защо Лена Бориславова също паркира на служебния вход на парламента. Също обяви, че Чарли Кърк в САЩ е бил убит от присъдружни организации на ПП-ДБ. Той обвини Васил Пандов от ПП-ДБ, че е излъгал за смъртта на полицая пред парламента. Пандов разказа, че е бил свидетел и е видял, че линейката се е забавила с 15 минути.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев обясни, че са имали разрешение за протест с десет коли на паркинга на парламента. "Цариградско шосе", "Дондуков" и "Цар Освободител" не са били блокирани заради протеста на "Промяната". Василев попита как така председателката на парламента Наталия Киселова, която се ползва с най-тежка охрана, е успяла да влезе в парламента безпрепятствено. След него пък Ивайло Мирчев от ДБ изброи, че Пеевски има охрана от НСО, полицията, баретите и частна охрана. Той призова Делян Пеевски и Бойко Борисов да се откажат от охраната си. Включи се и Манол Пейков, който разказа, че сутринта е дошъл пеша на работа, видял стотици полицаи, които не го пуснали да мине спокойно въпреки депутатската му карта и трябвало да обикаля.

