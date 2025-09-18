Асоциацията на прокурорите зад съдиите, направили си отвод за мярката на Благомир Коцев

Според прокурорите натискът по делото е превърнал съдебния процес в поле за политически сблъсък

Изразяваме солидарност със съдиите, които предприеха самоотвод, за да предотвратят всякакво съмнение в безпристрастността на процеса. Заставаме зад колегите прокурори, които изпълняват задълженията си при засилен публичен натиск. Това се посочва в позиция на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България във връзка със самоотвода на съдебния състав по делото „Коцев" и зачестилите публични атаки срещу магистрати.

БТА припомня, че вчера тричленният състав на Апелативен съд - София, на който беше разпределено да гледа днес делото за промяна на мярката на неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев си направи отвод. Съдиите Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров заявяват, че изразеното негативно лично отношение към членовете на състава и многократно лансираното тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости" задължава съдебния състав, въпреки липсата на такива, да си направи самоотвод от разглеждането на делото, за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена както в случая.

Според прокурорите натискът по делото "Коцев" е превърнал съдебния процес в поле за политически сблъсък. "Това е тревожен сигнал, че границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината. През последните дни наблюдаваме координирана реторика на дискредитация персонални квалификации, инсинуации за зависимости и внушения за „режисирани" действия. Подобно поведение не просто уронва авторитета на конкретни магистрати, то цели да делегитимира институционалната рамка, в която решенията се вземат по доказателства и закон", се казва в позицията на асоциацията.

Натискът и заплахите към магистрати не са „мнение" - те са посегателство срещу конституционния ред, посочват прокурорите като призовават политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите.

Асоциацията на прокурорите ще реагира публично на всеки опит за сплашване или дискредитация на магистрати, а когато е необходимо ще сезира компетентните органи, се заявява в позицията.