"Възраждане" питат за бонусите в АПИ - за година и половина са раздадени над 14 млн. лв.

С въпроси за бонусите в Агенция пътна инфраструктура излязоха депутатите от "Възраждане", а Петър Петров се оплака, че на питането му до регионалния министър Иван Иванов не е получил отговор кои длъжности в АПИ са получили бонуси, нито в кои области са раздавани такива. Получил обаче друга притеснителна информация.

"От януари до декември 2024 г. 2113 служители са получили 9 414 207 лв. От януари т.г. до 30 юни, когато се очакваха структурни промени в АПИ, са платени бонуси на 2113 служители за 4 689 630 лв. Най-фрапантното е, че раздаването на бонуси продължава. Това прави АПИ вместо да ремонтира пътища и да ги поддържа, вместо да следи дали се изпълняват договорите с изпълнители и подизпълнители", гневен бе юристът.

Той е подал второ искане до министъра за длъжностите, получили парите.

Петров отказа да коментира акцията на ПП от сутринта, когато те блокираха входа към служебния паркинг на парламента и напомни, че "Възраждане" готвят протест днес.

"Какво смятаме ние, ще го изразим в 16,45 (когато се гласува вотът на недоверие - б.р.). Блокирането на държавата от ГЕРБ и ДПС правилен ход ли е?", попита депутатът.