Шумен прилага много добър и ефективен модел за децентрализация на голямата община - Шумен - спрямо селата. Това е нашата стратегия за разпределение на средствата, която насочва по справедлив и балансиран начин парите към малките населени места, по ясни и прозрачни критерии и в тенденция на нарастване в полза на селата.

Това каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов по време на Националния форум „Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места“, който се проведе в Обзор в петък. Форумът бе организиран от Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България.

По думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който откри форума, малките населени места имат нужда от „по-справедливо разпределение на финансовия ресурс на общинско ниво и ясен системен подход, които да стимулират просперитета на регионите“.

В тази връзка кметът на Шумен проф. Христов сподели формулата в община Шумен: комисия от самите кметове на кметства определя критерии, по които се разпределят наличните средства за селата - брой жители по настоящ и постоянен адрес (при 70 % тежест) и дължина на уличната мрежа в съответното село (с 30 % тежест). Селата се класират с точки по критериите и всяко село получава съответните на тези точки средства, до изчерпването на лимита, гласуван в бюджета на общината. Получилите средства през 2025 г. не участват в разпределението за 2026 г., добави кметът.

Така няма да намерите нито един от кметовете, който да ви каже, че е дискриминиран от мен, понеже е от различна партия или по друг признак, посочи проф. Христов. Той допълни, че устойчиво се увеличават средствата, оставащи в селата от продажби и наеми на имоти. Започнахме с дисбаланс, после стана 50:50 разпределение, следващата година - 60:40 в полза на селата, накрая на мандата ще е 70:30 в тяхна полза. Така те имат все повече пари за улици, градска среда, тротоари - по тяхна преценка, обясни още кметът на Шумен.

За 2025 г., при налични 500 хил. лв. в бюджета на Общината за улици по селата, прилагайки тази стратегия, средствата стигнаха за 6 села, в които живеят 50 % от жителите на общината - Ивански, Дибич, Друмево, Градище, Мадара и Царев брод. В тези 6 села посочените улици вече ремонтирани, допълни кметът. След няколко месеца започва рехабилитацията на другите села, където живеят също 50 % от жителите на общината. В началото на моето управление анализът показваше дисбаланс в условията за живот в града и селата и предприемахме заедно тези промени. Резултатите са отлични, заключи проф. Христов.

Той съобщи също, че Община Шумен има изтеглен заем, от който за селата са инвестирани 3 млн. лв. и за 20 месеца рехабилитации на улици са направени в 24 от общо 26 села. В града ремонтираните участъци са 54 за тези 20 месеца, обобщи кметът.

В рамките на форума, в качеството си на член на Контролния съвет, той изложи позицията на Националното сдружение на общините за дейността на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България с председател Христо Янев.

Изцяло подкрепяме визията, която господин Янев има за системни и устойчиви контакти и взаимодействие между двете сдружения – на общините и на малките населени места. Ясно ни е, че проблемите на жителите на общините и кметствата са сходни и са задължителни за решаване, за да направим живота на хората по-добър. Имате пълната подкрепа на Националното сдружение на общините в Република България в своята дейност. Присъствието ни днес тук, като кметове на общини, е пример за сътрудничество и воля за общи действия в дългосрочен план, посочи проф. Христов.

Той отправи поздрав към представителите на централната и местната власти, присъстващи на събитието.