Синът на прокурор Маджарова хващан преди и за кражба, съдът го остави в ареста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Варненският районен съд остави в ареста прокурорския син Николай Маджаров.

Маджаров е син на бившата шефка на закритата вече Специализирана прокуратура Валентина Маджарова е обвинен за две престъпления - за отглеждане на 90 растения от рода на конопа и намерена суха тревиста маса.

В залата стана ясно, че 31-годишният мъж не е осъждан, но е имал и други криминални регистрации - за държане на дрога, за грабеж, както и отнета шофьорска книжка заради отказ да даде проба за наркотици.

Определението подлежи на обжалване в 3-дневен срок.

Следващото заседание ще бъде на 24 септември от 13 часа.

Мярката на арестувания се гледа във Варна, след като магистратите от районния съд в Средец си направиха отвод.