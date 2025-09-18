ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мира Радева: Родиха се близнаци на бившия ми

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Над 16 млн. лв. са щетите от големия пожар в Пирин, изгоря 280 000 куб. метра дървесина

Тони Маскръчка

Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин, който пламна на 25 юли, изгорялата дървесина е около 280 000 куб. метра, съобщиха от Югозападното държавно предприятие.

Продължилият повече от месец пожар в гората в Пирин доведе до огромни щети – над 16 милиона лева са само икономическите загуби, без да включваме екологичните щети за природата и социални такива за обществото.

Общият брой за периода от 25.07 до 01.09 на участвали в потушаването на пожара служители на териториалните поделения на ЮЗДП е 1345 с 443 автомобила, 54 служители на структурите на ИАГ София с 21 автомобила, служители на ГД ПБЗН, ГД Жандармерия, ОД МВР Благоевград, Министерството на отбраната, доброволци от ДФ "Сандански", ДФ "Струмяни", ДФ "Петрич", "ДФ Благоевград", ДФ "Белица", ДФ на Столична Община, служители от ДНП „Пирин", частни фирми и местно население.

Най-много – 23 120 дка е засегнатата от низов и върхов огън иглолистна гора, 7 457 дка е широколистната и 3 960 дка е смесената гора.

Окончателните данни сочат, че безвъзвратно загубени са 17 519 дка гора, опустошена от върхов пожар. Предстои усвояване на опожарената дървесина,почистване на площите и залесяване с подходящи дървесни видове на местата, в които гората няма да може да се възобнови по естествен начин.

