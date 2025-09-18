Омбудсманът Велислава Делчева: 39 % от родителите все още наказват със шамари

Работата със семействата е от особено значение, за да се намали насилието над деца и да се преодолеят все още съществуващите разбирания за телесното наказание като възпитателен модел. Това смята омбудсманът Велислава Делчева, която приветства откриването на Националната кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър!".

На събитието беше представено и мобилно приложение, с което всяко дете ще може да подава сигнал, ако стане свидетел или жертва на насилие. Кампанията се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Често децата стават жертва на насилие и в семейна среда и в повечето случаи извършителите на насилието са родителите или хората, които са близки до детето, отбеляза Делчева. И подчерта, че семейството е най-важната среда за формиране на детето като личност, затова и ако в дома си то е подложено на тормоз, това ще остави трайни белези у него.

Данните показват, че 39% от родителите в България все още използват телесното наказание под една или друга форма – плесници или шамари, а всяко шесто дете на възраст от 2-14 г. редовно е било подлагано на телесни наказания от страна на хората, които се грижат за него.

По думите на омбудсмана кампанията на ДАЗД показва колко е важно да се работи там, където живеят децата. Тя счита, че обществото трябва да има нулева толерантност към насилието.