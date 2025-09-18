Прокуратурата разследва побоя над кмета на с. Огняново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започна разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на гърменското с. Огняново Иван Ижбехов, съобщиха от прокуратурата.

В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е постъпило уведомление от РУ на МВР в гр. Гоце Делчев за образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

Разследването е започнало с разпит на свидетел.

На този етап от производството е установено, че на 16.09.2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на селото Иван Ижбехов при или по повод изпълнение на службата му.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.

Кметът на селото се оплака, че е бит от местен хотелиер, защото предизвикал проверка от Басейнова дирекция за незаконни сондажи с минерална вода. Бизнесменът обаче отрича обвиненията и твърди, че не е докосвал с пръст кмета.