Мира Радева: Родиха се близнаци на бившия ми

Прокуратурата разследва побоя над кмета на с. Огняново

Тони Маскръчка

1124
Кметът на с. Огняново Иван Ижбехов.

Започна разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на гърменското с. Огняново Иван Ижбехов, съобщиха от прокуратурата.

В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е постъпило уведомление от РУ на МВР в гр. Гоце Делчев за образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

Разследването е започнало с разпит на свидетел.

На този етап от производството е установено, че на 16.09.2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на селото Иван Ижбехов при или по повод изпълнение на службата му.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.

Кметът на селото се оплака, че е бит от местен хотелиер, защото предизвикал проверка от Басейнова дирекция за незаконни сондажи с минерална вода. Бизнесменът обаче отрича обвиненията и твърди, че не е докосвал с пръст кмета.

