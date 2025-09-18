Кадрите от катастрофата, убила Филип, не са манипулирани

Темида прие видеотехническата експертиза, делото продължава на 10 октомври

2 години се влачи делото, минаха 18 заседания, но все още няма присъда за пияния шофьор Петър Тодоров

Кадрите от видеозаписите, показващи катастрофата, в която загина 14-годишният Филип Арсов на 2 септември 2023 г. в центъра на София, не са манипулирани. Това стана ясно на вчерашното заседание по делото за смъртта на детето, което се гледа в Софийския градски съд.

Според експертното мнение на вещото лице записите са автентични и не са подправяни. Единственият проблем е, че са с изключително лошо качество, резолюцията е много малка и не се виждат детайли. Като цяло записите, заснели ужасяващата катастрофа, за която е обвинен Петър Тодоров, са доста мътни, пише "България днес".

В момента се очаква да стане готова и допълнителната експертиза, която да докаже каква е била видимостта на шофьора. Тя може да покаже, че ако Тодоров не е бил пиян на кирка, може би е щял да успее да реагира. Той е летял с 88 км/ч, което утежнява положението му. Да не говорим, че кръвната му проба показва, че е карал с 2 промила алкохол в кръвта.

На вчерашното заседание трябваше да бъде разпитан и свидетелят, който е предоставил видеозаписите на съда, но той не може да бъде открит. Вече три пъти призовкарите не са го намерили на адреса му. Темида обаче прие, че се налага той да бъде разпитан, и ще бъде призован за следващото съдебно заседание на 10 октомври 2025 година от 9:30 часа. Магистратите определиха и резервни дати, ако случайно пропадне следващото заседание. Те са 19 и 27 ноември тази година, когато се очаква да бъде готова допълнителната експертиза.

Вече две години след смъртта на малкия Филип все още няма присъда. След катастрофата Петър Тодоров беше задържан, но през февруари 2024 г. беше пуснат под домашен арест. Съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство, но по закон той не може да бъде държан повече. Освободен е с подписка, защото съдейства на разследването, няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.Вчера пред залата се бяха събрали близките на Филип, както и сдружението "Ангели на пътя". Те искаха справедливост за смъртта на 14-годишното момче.

Преди известно време бащата и майката на жертвата изразиха своето недоволство от съдебната ни система и нейната мудност.

